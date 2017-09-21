إنتهاء أزمة “الشبلي” قبل مواجهة الزمالك والمصري

حصل اتحاد الكرة المصري اخطارا بوص البطاقة الدولية للاعبه السوري علاء الشبلي الظهير الأيمن الجديد للفريق.

الشبلي جاهز للمشاركو مع الزمالك

وبات اللاعب السوري جاهزا للمشاركة في لقاء الزمالك والمصري في ثالث جولات الدوري المصري يوم الجمعة إن ضمه المدير الفني للفريق نيبوشا يوفوفيتش للقائمة.

وتلقى اتحاد الكرة البطاقة الأصلية وليست المؤقتة بعدما كشف أيمن حافظ المدير الإداري للزمالك عن احتمالية الاستعانة بالمؤقتة في وقت سابق.

وفي وقت سابق انضم الشبلي إلى الزمالك في صفقة انتقال حر قادما من النفط العراقي بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

ينهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، غدًا على ملعب برج العرب يالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعلن المدرب الصربي نيبوشا، المدير الفني للفريق الكروي الأبيض عن قائمة فريقه التي تستعد لخوض المباراة، عقب مران اليوم المقرر إقامته في الرابعة والنصف عصرًا.

وقبل مواجهة المصري يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط بينما يتصدر المصري الدوري بست نقاط.