ديمبلي يوجه رسالة لجماهير برشلونة

حمل الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة الاسباني، خبرا سارا لجماهير الفريق الكتالوني، بشأن الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

ديمبلي يحاول اللحاق بمباراة يوفنتوس

وأجرى النجم الفرنسي جراحة ناجحة في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم الإثنين الماضي، بعد تعرضه للإصابة أن أصيب بتمزق في أوتار الفخذ اليسرى.

وبعد إصابته خرج لاعب برشلونة في الدقيقة 28 من مباراة الفريق أمام خيتافي يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وكان يعتقد في البداية أنه سيغيب لمدة 3 أشهر ونصف.

ونشر ديمبلي عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بعد الفوز الكاسح على خيتافي 6 -1، معلقا عليها بالقول “سأعود بعد شهرين”.

وتمنى جماهير برشلونة النفس بتحقيق ما وعد به ديمبلي ، وفي حال تحقق ذلك فأن اللاعب سيلحق بالمواجهة أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ووقع برشلونة قبل انطلاق الموسم مع ديمبلي، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة في صيف هذا العام مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى 40 مليونا أخرى كمتغيرات.