الزمالك يسافر إلى الإسكندرية لمواجهة المصري البورسعيدي

ينهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، غدًا على ملعب برج العرب يالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعلن المدرب الصربي نيبوشا، المدير الفني للفريق الكروي الأبيض عن قائمة فريقه التي تستعد لخوض المباراة، عقب مران اليوم المقرر إقامته في الرابعة والنصف عصرًا.

غياب ثنائي الزمالك عن مواجهة المصري

تعرض الزمالك لصدمة قبل مواجهة المصري بعدما تأكد بشكل كبير غياب الثنائي أيمن حفني، وعلي جبر، بسبب الإصابة التي يعانيان منها، على أن ينضما لتشكيل الفريق في مباراة الجولة الرابعة.

وعلى صعيد الدوري، استهل الفريق الأبيض مشواره في الدوري بالتعادل الإيجابي أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما.

في الجولة الثانية فاز الزمالك على الداخلية بثلاثية دون رد في الجولة الثانية، ليرفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط احتل بهما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بينما فاز الفريق البروسعيدي في الجولتين الأولى والثانية على وادي دجلة وبتروجيت.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة والربع مساءً على ملعب برج العرب في الاسكندرية.