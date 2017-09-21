المنتخب يتلقى صدمة قبل مواجهة الكونغو بسبب “جابر”

تعرض الدولي عمرو جابر، المحترف في ضفوف نادي بازل السويسري لكدمة بـ”انكل القدم” خلال مشاركته مع فريقه بمواجهة سانت جالين مساء الأربعاء.

إصابة عمر جابر مع بازل السويسري

وشارك جابر في مباراة فريقه امام سانت جالين، في إطار مواجهات الاسبوع الثامن من عمر الدوري السويسري الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخضع جابر للأشعة اليوم الخميس من أجل تحديد حجم الإصابة وفترة ابتعاده عن الملاعب.

وقبل ساعات قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء عمر جابر ظهير نادي بازل السويسري لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق في 2 أكتوبر المقبل حتى يوم 8 استعدادًا لمباراة الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

وكان كوبر قد استدعى 14 لاعباً محترفاً في الدوريات العربية، الأوروبية والإفريقية لمباراة الكونغو ليس من بينهم عمر جابر قبل أن يتراجع ويقرر ضمه فجأة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 8 أكتوبر المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.