باكا والشامي يستعدان لأول ظهور بقميص الأهلي

يستعد الثنائي فاكامانى ماهلامبي الشهير بـ”باكا” والسورى عبد الله الشامى لاعبي الفريق الجديدين لخوض برنامج تأهيلي ليكونا جاهزين لمواجهة الإسماعيلي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري.

ويغيب اللاعبين عن القائمة التي أعلنها حسام البدري، المدير الفني للأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد غد السبت.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

حراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي .

خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ،

خط الهجوم: وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي، ميدو جابر.

وتعادل الأهلي مع الترجي التونسي 2-2 في مباراة الذهاب لربع النهائي الإفريقي التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستعد لمواجهة الإياب يوم السبت المقبل في استاد رادس بتونس.

ويحتاج الأهلي للتعادل بأكثر من 2-2 أو الفوز بأي نتيجة في رادس لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية.