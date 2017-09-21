الشامي: المنتخب السوري يتميز بالروح القتالية.. ولانخشى استراليا في تصفيات المونديال

أكد السوري عبد الله الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب المنتخب الأوليمبي السوري على ثقته في منتخب بلاده الأول لخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وصرح اللاعب خلال استضافته على قناة أون سبورت في برنامج مساء الأنوار مع مدحت شلبي، بأن لاعبي منتخب سوريا الأول لايخشوا مواجهة منتخب استراليا في تصفيات المونديال، مشيرا إلى أن أهم مايميز لاعبي سوريا الروح القتالية.

وأضاف “من يستطيع التعادل أمام إيران في طهران لايخشى مواجهة استراليا”.

ويحتاج منتخب المناضلين للفوز على استراليا في ماليزيا وينتظر مواجهة أحد منتخبات منطقة الكونكاكاف في ملحق آخر.

وأشار اللاعب في حديثه إلى أن سوريا ليست حروب فقط لكن الأجواء طبيعية وهناك اهتمام كبير بالرياضة في مختلف المناطق.

وصرح بأن هناك تحسن كبير في ظروف سوريا عما كان يحصل في السابق، موضحا “الرياضة ستعود أفضل مما كانت عليه”.

وكان مسئولو الأهلي قد تعاقدوا مع اللاعب السوري ، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاث سنوات، بمقابل مادي يحصل عليه اللاعب 100 ألف دولار في الشهر الأول و 120 ألف في الشهر الثاني و 130 ألف آخرين في الشهر الثالث.

وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق، بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللاعبين السوريين، ليسو أجانب بل محليين.