مدافع الأهلي الجديد: سوريا ليست حروب فقط

علق السوري عبد الله الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثا إلي صفوف القلعة الحمراء على ظروف بلده سوريا خلال استضافته على قناة أون سبورت في برنامج مساء الأنوار مع مدحت شلبي.

الشامي: الرياضة في سوريا طبيعية.. والوضع في تحسن

وأكد اللاعب أن سوريا ليست حروب فقط لكن الأجواء طبيعية وهناك اهتمام كبير بالرياضة في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن هناك تحسن كبير في ظروف سوريا عما كان يحصل في السابق، موضحا “الرياضة ستعود أفضل مما كانت عليه”.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام للمارد الأحمر واستعداده لتقديم كل مالديه للفريق.

وكان مسئولو الأهلي قد تعاقدوا مع اللاعب السوري ، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاث سنوات، بمقابل مادي يحصل عليه اللاعب 100 ألف دولار في الشهر الأول و 120 ألف في الشهر الثاني و 130 ألف آخرين في الشهر الثالث.

وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق، بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللاعبين السوريين، ليسو أجانب بل محليين.