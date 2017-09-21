أول تعليق من الشامي على جمهور الأهلي في ملعب التتش

علق السوري عبد الله الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثا إلي صفوف القلعة الحمراء على تواجد جمهور الفريق أمس الأربعاء في مدرجات ملعب مختار التتش وحضور مران الفريق.

مدافع الأهلي: الجمهور منحنا حماس كبير

وقال الشامي خلال استضافته على قناة أون سبورت في برنامج مساء الأنوار أن جمهور الأهلي عظيم وكبير ومنح اللاعبين أجواء حماسية.

وأضاف “الجمهور جعل كل لاعب يقدم اقصى مالديه بسبب روح الحماس في المدرجات.

وصرح اللاعب بأنه فور تلقي عرض الأهلي وافق دون تردد خاصة أنه منذ صغره لايعرف اي نادي مصري سوى المارد الأحمر.

وكان مسئولو الأهلي قد تعاقدوا مع اللاعب السوري ، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاث سنوات، بمقابل مادي يحصل عليه اللاعب 100 ألف دولار في الشهر الأول و 120 ألف في الشهر الثاني و 130 ألف آخرين في الشهر الثالث.

وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق، بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللاعبين السوريين، ليسو أجانب بل محليين.