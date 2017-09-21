الشامي: منذ صغري لا أعرف سوى الأهلي.. وأبو تريكة أسطورة

كشف السوري عبد الله الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثا إلي صفوف القلعة الحمراء عن العروض التي تلقاها من الأندية المصرية لضمه قبل أن يرفضها من أجل المارد الأحمر.

الشامي: وافقت على عرض الأهلي دون تردد

وأكد اللاعب خلال استضافته على قناة أون سبورت في برنامج مساء الأنوار أن أندية الإسماعيلى، وسموحة، والإنتاج الحربى، وإنبى حاولت ضمه.

وصرح اللاعب بأنه فور تلقي عرض الأهلي وافق دون تردد خاصة أنه منذ صغره لايعرف اي نادي مصري سوى المارد الأحمر.

واشار اللاعب إلى أنه يعشق محمد أبو تريكة لاعب الفريق المعتزل وأنه أسطورة في عالم كرة القدم.

وكان مسئولو الأهلي قد تعاقدوا مع اللاعب السوري ، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاث سنوات، بمقابل مادي يحصل عليه اللاعب 100 ألف دولار في الشهر الأول و 120 ألف في الشهر الثاني و 130 ألف آخرين في الشهر الثالث.

وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق، بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللاعبين السوريين، ليسو أجانب بل محليين.