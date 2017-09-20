أسماء حكام مباريات “الخميس” في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً (الخميس ) ضمن مباريات الأسبوع الثالث للددوري المصري.

حكام مباريات الخميس في الدوري المصري

– إنبي وبتروجت: محمود بسيوني ويعاونه هاني عبد الفتاح وأحمد لطفي، وعصام بكر حكماً رابعاً.

– سموحة والنصر: وائل فرحان ويعاونه شريف عبد الله واسامة السيد، ومحمد عبد العزيز حكماً رابعاً.

– الإنتاج الحربي ومصر المقاصة: محمد عادل ويعاونه سامي هلهل ومحمد خلف، ومجدي خاطر حكماً رابعاً.

وتعد مباراة إنبي وبتروجت مواجهة قوية في ديربي البترول تحت قيادة طارق العشري للأول ومحمد يوسف للثاني الذي خسر الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

أما الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار فيدخل موقعة صعبة مع مؤمن سليمان المدير الفني للمقاصة

وتعادل الإنتاج الحربي في المباراة الماضية 2-2 مع طلائع الجيش بينما تعثر المقاصة في فخ التعادل 1-1 مع الأسيوطي بالجولة الأولى وتأجلت مباراته الثانية بالمسابقة المحلية.

ويتعرض التحكيم المصري لموجة من الانتقادات بعد أخطاء الحكم في مباراة الزمالك والداخلية ضمن الجولة الثانية من المسابقة.