الأهلي يطلب الحماية من جواسيس تونس قبل مواجهة الترجي

طلب النادي الأهلي من السفارة المصرية في تونس حماية مران الفريق حتى لا يتسرب إلى الترجي التونسي قبل انطلاق المواجهة بينهما في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا السبت المقبل.

ويحاول حسام البدري، المدير الفني للأهلي فرض سرية تامة على مران الفريق في تونس وطلب المساعدة من مسؤولو السفارة المصرية بتونس.

وتعادل الأهلي مع الترجي التونسي 2-2 في مباراة الذهاب لربع النهائي الإفريقي التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستعد لمواجهة الإياب يوم السبت المقبل في استاد رادس بتونس.

ويحتاج الأهلي للتعادل بأكثر من 2-2 أو الفوز بأي نتيجة في رادس لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

بينما أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

حراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي .

خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ،

خط الهجوم: وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي، ميدو جابر.