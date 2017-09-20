كشفت تقارير صحفية تونسية عن جاهزية طه ياسين الخنيسي، مهاجم فريق الترجي التونسي، لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الخنيسي جاهز لمواجهة الأهلي

وأكدت صحيفة “الشروق” التونسية أن طه ياسين الخنيسي تعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب وتأكدت جاهزيته لمباراة العودة برادس.

وأبدت الصحيفة التونسية مخاوفها الشديدة من اعتماد فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي على مصيدة التسلل التي لعب عليها في مباراة الذهاب لأن حسام البدري سيلعب علي أخطاء دفاع الفريق التونسي للتأهل لنصف النهائي وذلك من خلال محاولات ضرب التسلل.

وتعادل الأهلي مع الترجي التونسي 2-2 في مباراة الذهاب لربع النهائي الإفريقي التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستعد لمواجهة الإياب يوم السبت المقبل في استاد رادس بتونس.

ويحتاج الأهلي للتعادل بأكثر من 2-2 أو الفوز بأي نتيجة في رادس لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

بينما أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

حراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي .

خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ،

خط الهجوم: وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي، ميدو جابر.