البدري يخشى التحكيم أمام الترجي في رادس

أكد حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي على تخوفه من تعرض فريقه للظلم أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مدرب الأهلي يخشى تكرار أخطاء الحكام أمام الترجي

وصرح البدري لقناة الأهلي خلال مران الفريق الأخير الليلة بأنه يخشى التعرض للظلم خاصة أن مستوى التحكيم في أفريقيا غير موفق، خاصة أن فريقه عانى من الأداء التحكيمي خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بهدفين لمثليهما.

من ناحية أخرى أعرب البدري عن سعادته بدعم مجلس الإدارة له اليوم وحرصه على تلبية طلبه وحضور الجماهير التدريب الأخير للأهلي قبل السفر إلى رادس، حيث ساند الجمهور اللاعبين والجهاز الفني.

وأوضح البدري أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل من رادس على حساب الترجي رغم قوته على أرضه وبين جماهيره.

وتابع: “أخبرت اللاعبين أن صوت الجماهير الذي هز التتش اليوم، يستحق أن يقدموا كل ما يملكون في مباراة الإياب لتحقيق الانتصار وخطف بطاقة التأهل فلن أنسى ما حدث اليوم”.