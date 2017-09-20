كوبر يتراجع ويضم عمر جابر لقائمة منتخب مصر أمام الكونغو

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء عمر جابر ظهير نادي بازل السويسري لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق في 2 أكتوبر المقبل حتى يوم 8 استعدادًا لمباراة الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

كوبر يضم عمر جابر لقائمة المنتخب أمام الكونغو

وكان كوبر قد استدعى 14 لاعباً محترفاً في الدوريات العربية، الأوروبية والإفريقية لمباراة الكونغو ليس من بينهم عمر جابر قبل أن يتراجع ويقرر ضمه فجأة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 8 أكتوبر المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وشارك عمر جابر أساسيًا اليوم في مباراة فريقه أمام سانت جالين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السويسري والتي خسرها فريقه 2-1.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا بخمس نقاط، وأخيراً الكونغو بنقطة واحدة في المركز الأخير.

قائمة المحترفين المستدعاة لمعسكر الكونغو

حراسة المرمى: عصام الحضرى (التعاون السعودى)

خط الدفاع: أحمد المحمدى (أستون فيلا الانجليزى) – أحمد حجازى (وست بروميتش الانجليزى) – محمد عبد الشافى (أهلى جدة السعودى) – كريم حافظ (لانس الفرنسى) – عمر جابر (بازل السويسري)

خط الوسط: محمد الننى (أرسنال الإنجليزى) – سام مرسى (ويجان الإنجليزى) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) – محمود عبد المنعم كهربا (اتحاد جدة السعودى) – محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركى) – مصطفى فتحى (التعاون السعودى) – رمضان صبحى (ستوك سيتى الانجليزى)

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالى) – عمرو جمال ( بيتدفيست ويتس الجنوب إفريقى)