أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء، قائمة من 55 لاعباً مرشحاً لدخول قائمة من 11 لاعباً تمثل تشكيل منتخب العالم لعام 2017.

فيفا يستبعد محمد صلاح

وتصدر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار قائمة المرشحين بينما غاب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن القائمة ومعه كل اللاعبين العرب والأفارقة.

وكشف فيفا عن أنه سيجرى حسم القائمة النهائية، التي تضم 11 لاعباً، من خلال تصويت لاعبي كرة القدم في العالم، والذي يشارك به أكثر من 24 ألف لاعب له حق التصويت على اختيار الأفضل من موسم 2016-2017.

وجاء النجم البرتغالي رونالدو على رأس 13 لاعباً ضمتهم قائمة المرشحين من نادي ريال مدريد كما ضمت ميسي نجم برشلونة و7 من زملائه بالفريق، بالإضافة إلى زميله السابق النجم البرازيلي نيمار الذي انتقل أخيراً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وضمت القائمة 7 من لاعبي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وكذلك لاعبه السابق فيليب لام، القائد السابق للمنتخب الألماني، والذي اعتزل.

وسيجرى الإعلان عن تشكيلة منتخب العالم خلال حفل جوائز فيفا في 23 أكتوبر (المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

قائمة فيفا لتشكيل منتخب العالم 2017

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون، مانويل نوير، ديفيد دي خيا، كيلور نافاس، يان أوبلاك

خط الدفاع: ديفيد لويز، ديفيد ألابا، داني ألفيس، جيرمي بواتينج، جوردي ألبا، ليوناردو بونوتشي، دانيل كارفخال، جورجيو كيليني، ديجو جودين، ماتس هوميلز، فيليب لام، مارسيلو، خافير ماسكيرانو، بيبي، بيكيه، سرجيو راموس، تياجو سيلفا، سامويل أومتيتي، أنطويو فالنسيا، رفائيل فاران.

خط الوسط: تياجو ألكنتارا، سرجيو بوسكتس، كاسميرو، فيليب كوتينيو، إدين هازارد، أندريس إنييستا، إيسكو، نجولو كانتي، كروس، نيمانيا ماتيتش، مودريتش، مسعود أوزيل، بوجبا، ماركو فيراتي، أرتورو فيدال.

خط الهجوم: جاريث بيل، بنزيما، إدينسو كافاني، باولو ديبالا، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، أنطوان جريزمان، إبراهيموفيتش، هاري كين، روبرت ليفاندوسكي، روميل لوكاكو، كيليان مبابي، نيمار.