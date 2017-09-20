الأهلي لعشاقه: شكرًا أعظم جمهور في الكون

وجه النادي الأهلي الشكر للجمهور الذي ساند اللاعبين الليلة خلال مران الفريق الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي للجمهور: وجودكم بجانبنا دائماً يمنحنا الثقة

ونشر النادي عدد من صور للجمهور بملعب التتش عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وكتب “يوم رائع، عاشه فريقنا معكم، فوجودكم بجانبنا دائماً يمنحنا الثقة، ويجعلنا أكثر إصرارًا على الفوز. شكرًا أعظم جمهور في الكون”.

وتعادل الأهلي مع الترجي التونسي 2-2 في مباراة الذهاب لربع النهائي الإفريقي التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستعد لمواجهة الإياب يوم السبت المقبل في استاد رادس بتونس.

ويحتاج الأهلي للتعادل بأكثر من 2-2 أو الفوز بأي نتيجة في رادس لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

بينما أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

حراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي .

خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ،

خط الهجوم: وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي، ميدو جابر.