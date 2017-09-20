حسام البدري يضرب بقوة: اصمتوا.. هذه رسالتي للاعبين والجماهير

وجه حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي الشكر لجماهير فريقه على مؤازرته في تدريب اليوم استعدادًا لمباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسام البدري خائف من التحكيم

وأكد حسام البدري أنه سعيد بدعم الجماهير له اليوم وحرصها على الشد من أزر اللاعبين قبل موقعة الحسم أمام الترجي.

وأعرب البدري عن سعادته بدعم مجلس الإدارة له اليوم وحرصه على تلبية طلبه بحضور الجماهير التدريب الأخير للأهلي قبل السفر إلى رادس.

وأوضح البدري أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل من رادس على حساب الترجي رغم قوته على أرضه وبين جماهيره.

وطالب البدري الاستديوهات التحليلية بعدم التركيز على انتقاد طريقة اللعب وأداء اللاعبين قائلًا: “يا ريت نبطل كلام عن الجاهزين وغير الجاهزين ولا ننتقد لاعبًا بعينه ونركز على دعم الفريق ككل من أجل الفوز في رادس لأن لاعبي الأهلي على قدر المسئولية وسيقاتلون لإسعاد الجماهير”.

وأضاف: “متخوف من التحكيم في رادس والتحكيم الإفريقي غير موفق بدليل ما حدث في مباراة الذهاب التي تعادل فيها الأهلي 2-2 باستاد برج العرب بالإسكندرية”.

وتابع: “أخبرت اللاعبين أن صوت الجماهير الذي هز التتش اليوم، يستحق أن يقدموا كل ما يملكون في مباراة الإياب لتحقيق الانتصار وخطف بطاقة التأهل فلن أنسى ما حدث اليوم”.