أول رد من شريف إكرامي على جمهور الأهلي

وجه شريف إكرامي حارس مرمى نادي الأهلي رسالة خاصة لجماهير فريقه التي حرصت على مؤازرته بالهتافات في تدريب اليوم استعدادًا لمباراة الترجي التونسي.

شريف إكرامي يرد على جمهور الأهلي

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على تويتر “شكرًا جمهور الأهلي العظيم”، وذلك بعد أن دعمه وهتف له اليوم للشد من أزره بعد تسببه في تعادل فريقه مع الترجي التونسي 2-2 في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي التونسي 2-2 في مباراة الذهاب لربع النهائي الإفريقي التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستعد لمواجهة الإياب يوم السبت المقبل في استاد رادس بتونس.

ويحتاج الأهلي للتعادل بأكثر من 2-2 أو الفوز بأي نتيجة في رادس لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

وسمح مجلس إدارة النادي الأهلي للجماهير بحضور تدريب الفريق اليوم لمؤازرة اللاعبين قبل مباراة الترجي يوم السبت المقبل.

بينما أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

حراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي .

خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ،

خط الهجوم: وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي، ميدو جابر.