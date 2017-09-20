لقطة رائعة من شريف إكرامي في تدريب الأهلي

حرص شريف إكرامي حارس مرمى نادي الأهلي على الشد من أزر أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على هامش تدريب الفريق اليوم استعدادًا لمباراة الترجي التونسي.

شريف إكرامي يدعم مشجعا

وتعهد شريف إكرامي للشخص بتعويض الإخفاق الأحمر والرد في مباراة رادس بتونس أمام الترجي ضمن إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي التونسي 2-2 في مباراة الذهاب لربع النهائي الإفريقي التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

وسمح مجلس إدارة النادي الأهلي للجماهير بحضور تدريب الفريق اليوم لمؤازرة اللاعبين قبل مباراة الترجي يوم السبت المقبل.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ملعب رادس بتونس في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

حراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي .

خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ،

خط الهجوم: وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي، ميدو جابر.