مفاجأة.. سويلم: الأهلي لم يحصل على موافقة الأمن لحضور جماهيره للتدريب

فجر ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل عن حضور جماهير الأهلي لتدريب الفريق الأول اليوم استعدادًا لموقعة الترجي التونسي.

“سويلم” ينفي حصول الأهلي على موافقة الأمن لحضور الجماهير

وأوضح سويلم أنه لم يرفض حضور الجماهير لتدريبات النادي الأهلي، لأن هذا شأنه مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء لم تحصل على موافقة الجهات الأمنية لحضور الجماهير لتدريب اليوم وتحملت المسئولية كاملة.

وأضاف سويلم في مداخلة هاتفية ببرنامج “MEDIA ON” على فضائية أون سبورت أن الاتحاد من أكبر الداعمين لعودة الجماهير للملاعب المصرية، موضحًا أنه اقترح حصول كل ناد على 2000 دعوة لحضور الجماهير في مباريات الدوري.

وكان حسام البدري، المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، على ملعب رادس بتونس في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وضم حسام البدري كل القائمة الإفريقية لمباراة الترجي بعد أن كان قد استبعد ميدو جابر من المباراة الأولى ثم أعاده اليوم استعدادًا لموقعة رادس.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

حراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي .

خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ،

خط الهجوم: وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي، ميدو جابر.