الزمالك يحصل على البطاقة الدولية لـ”الشبلي”

حصل مسؤولو الزمالك اليوم الأربعاء، على البطاقة الدولية المؤقتة للسوري علاء الشبلي، المنضم حديثا للفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أعلن الزمالك تعاقده مع الدولي السوري علاء الشبلي الظهير الأيمن لفريق النفط العراقي ومنتخب سوريا؛ وذلك في صفقه انتقال حر لمده ثلاث مواسم .

وتأخر وصول البطاقة الدولية للاعب من اتحاد الكرة العراقي، لوجود خطأ إداري وقع فيه ناديه السابق أثناء قيده هناك.

وغاب “الشبلي” عن مباراتي الزمالك أمام الإنتاج الحربى والداخلية، في الجولتين الأولى والثانية بالدوري العام، لتأخر وصول بطاقته الدولية.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على إصدار بطاقة دولية مؤقتة للاعب السوري، حتى لا يُحرم من خوض مباريات فريقه بسبب تأخر وصول البطاقة الأصلية في الموعد المحدد.

وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة مع الزمالك في المباريات الرسمية، بعد وصول بطاقته الدولية.

موقف الزمالك والمصري قبل مواجهة الجمعة

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها بعد غدا الجمعة، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري العام.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعهم من التعادل مع الإنتاج الحربي في الجولة الأولى بهدف لمثله، والفوز على الداخلية بثلاثية دون رد، في لقاء الجولة الثانية من عمر المسابقة.

ويدخل فريق المصري البورسعيدي لقاء الجمعة القادم متربعا على قمة الدوري العام برصيد 6 نقاط، جمعم من الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأولى، وعلى بتروجت في الجولة الثانية بهدف نظيف.