25 لاعبا بقائمة الأهلي استعدادا للترجي التونسي

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، عن قائمة المارد الأحمر المسافرة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي ببطولة إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريفيا.

وضمت قائمة الأهلي 25 لاعبا وهم:-

حراسة المرمي: شريف إكرامي – أحمد عادل عبدالمنعم – محمد الشناوي .

خط الدفاع : سعد سمير – رامي ربيعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – عبدالله السعيد – صالح جمعة – كريم نيدفيد.

خط الهجوم: وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – أحمد الشيخ – وليد أزارو – عماد متعب – جونيو أجايي – ميدو جابر.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الترجي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين السبت الماضي، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الذهاب من الدور ذاته.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.