يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا مع الفريق التونسي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد برج العرب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء الترجي المرتقب.

ومن المنتظر أن يبدأ المارد الأحمر بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي – سعد سمير – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: هشام محمد – عمرو السولية – مؤمن زكريا – وليد سليمان – عبدالله السعيد

الهجوم: وليد أزارو

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.