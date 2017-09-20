شيرين شمس يشيد بسلوك الجماهير في مران الفريق

أشاد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، شيرين شمس، بسلوك الجماهير التي حرصت على مؤازرة فريق الكرة، قبل مباراة الترجي والمقرر لها ان تقام يوم السبت المقبل على استاد رداس بتونس، في إياب الدور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

شيرين شمس: التزام الجماهير مؤشر إيجابي لعودة الجمهور

وأوضح شيرين شمس، أن جماهير الأهلي التزمت بالنظام الذي وضعته إدارة النادي للدخول إلى الملعب والتواجد في المدرجات، مؤكدا على أنه مؤشر إيجابي لعودة الجمهور إلى مكانه الطبيعي في المدرجات خلال الفترة المقبلة.

شيرين شمس: من الصعب حضور الجماهير كل مران للأهلي

وأوضح شمس، أنه من الصعب أن يتكرر الحضور الجماهيري في كل مران للأهلي، لأن ذلك يؤدي إلى إغلاق المرور في الشوارع المحيطة بالنادي، بالإضافة إلى وضع عبء إضافي على الأمن.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي وجهت رسالة إلى جماهير الفريق، قبل حضور مران المارد الأحمر.

وقالت إدارة في بيان لها اليوم الأربعاء، نؤكد اعتزازنا بجماهيرنا التي كانت دائمًا هي السند الحقيقي للأهلي في كل بطولاته وانتصاراته.

وترجو إدارة النادي الأهلي أن تلتزم جماهيره بالنظام والهدوء، وعدم التزاحم والتدافع؛ حرصا على استقرار فريق الكرة وهو يؤدى مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لمباراته الفاصلة والحاسمة أمام الترجي، خاصة أن سعة مدرجات استاد التتش لن تتسع لكل أعداد الجماهير الراغبة في تشجيع فريقها أثناء مران اليوم.

وشهد محيط النادي الأهلي شهد تعزيزات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لتأمين مقر النادي بالتزامن مع إعلان حضور جماهير الفريق المران الأخير اليوم بالقاهرة.