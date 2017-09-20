بالفيديو.. جماهير الأهلي تشعل الشماريخ في قلب التتش

أشعلت جماهير نادي الأهلي المتواجدة في ملعب مختار التتش الشماريخ على حضورها تدريب الفريق الأول لمؤازرة اللاعبين قبل مباراة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا برادس.

شماريخ جماهير الأهلي تظهر في التدريب

وطالبت جماهير الأهلي بخروج المحبوسين بالهتاف : “شمال يمين خرجوا المحبوسين”.

ووجهت جماهير نادي الأهلي عدة رسائل خاصة للاعبين قبل مباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية الإفريقي.

وطلبت الجماهير العودة للمباريات في الدوري المصري لأنهم لا يثيرون الشغب كما يتهمهم البعض كرسالة أولى.

وهتفت الجماهير في قلب ملعب التتش “الحرية للجماهير.. الكرة للجماهير” مطالبة بضرورة عودة الجماهير لمباريات الدوري العام بقرار من الجهات الأمنية.

وشددت الجماهير على اللاعبين بضرورة الفوز بدوري أبطال إفريقيا وتخطي عقبة الترجي وهتفت “إفريقيا يا أبطال”.

وخصت الجماهير شريف إكرامي حارس الأهلي برسالة ثالثة خاصة وحرصت على الهتاف له لدعمه قبل موقعة رادس.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل برادس في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى للفوز بها لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

وكان الأهلي قد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب بإستاد برج العرب بالإسكندرية مما صعب من مهمة مباراة العودة.