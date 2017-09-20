بالفيديو.. 5 رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين و”البدري” في قلب التتش

وجهت جماهير نادي الأهلي الحاضرة لتدريب الفريق اليوم عدة رسائل خاصة قبل مباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

رسائل جماهير الأهلي في تدريب اليوم

وتضمنت الرسالة الأولى ضرورة عودة الجماهير للمباريات في الدوري المصري لأنهم لا يثيرون الشغب كما يتهمهم البعض.

وهتفت الجماهير في قلب ملعب التتش “الحرية للجماهير.. الكرة للجماهير” مطالبة بضرورة عودة الجماهير لمباريات الدوري العام بقرار من الجهات الأمنية.

وجاءت الرسالة الثانية موجهة للاعبين بضرورة الفوز بدوري أبطال إفريقيا وتخطي عقبة الترجي وهتفت “إفريقيا يا أبطال”.

وخصت الجماهير شريف إكرامي حارس الأهلي برسالة ثالثة خاصة وحرصت على الهتاف له لدعمه قبل موقعة رادس.

أما الرسالة الرابعة فكانت لحسام البدري المدير الفني للأهلي والإشادة بإمكانياته وقدرته على تخطي عقبة الترجي.

وجاءت الرسالة الخامسة بشكل غير مباشر للمسئولين عن الكرة في مصر من خلال التزام الجماهير في المدرجات.

وكان مجلس إدارة نادي الأهلي قد سمح للجماهير بحضور تدريب الفريق اليوم قبل السفر غدًا إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

واحتشدت الجماهير وملأت مدرجات ملعب التتش لتحفيز اللاعبين على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في رادس والتأهل من قلب تونس

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل برادس في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى للفوز بها لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

وكان الأهلي قد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب بإستاد برج العرب بالإسكندرية مما صعب من مهمة مباراة العودة.