طارق يحيي يكشف عن كيفية اختيار تشكيل الفريق للمباريات وعلاقة نيبوشا بالجهاز الفني

كشف مدرب العام لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طارق يحيي ، عن كيفية اختيار تشكيل الفريق في مواجهة المباريات.

طارق يحيي: نيبوشا ديمقراطي

وأوضح مدرب العام، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن المدير الفني نيبوشا، يحرص على الجلوس مع الجهاز المعاون له لاختيار التشكيل والقائمة، موضحاً أن نيبوشا من نوعية المدربين الذين يتمتعون بجو الديمقراطية والاستماع لوجهات نظر معاونيه.

طارق يحيي: اختيار قائمة اللاعبين للمباريات أمر غاية في الصعوبة

وأضاف طارق يحيى، أن الزمالك ضم أفضل الصفقات علي الساحة المحلية خلال الموسم الماضي وتم تدعيم كافة مراكز الفريق بعناصر جيده للغاية وهو ما يضع الجهاز الفني تم مسئولية اختيار الأفضل في ظل أننا كل مباراة ملتزمون باختيار قائمة 18 لاعبا وهو أمر في غاية الصعوبة.

وأكد طارق يحيى أن المدير الفني للزمالك يحرص دائما على الجلوس مع اللاعبين والحديث معهما كثيرا والتركيز على الشق النفسي وتحفيز اللاعبين لبذل قصارى جهدهم والاجتهاد في التدريبات والمباريات، مشيرا إلى أنه يتمتع بالهدوء والانضباط والالتزام داخل المستطيل الأخضر وخارجه ويتمتع بعلاقات جيده مع اللاعبين ومعاونيه .

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي الجمعة 22 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدوري العام.

ويحتل الزمالك تحت قيادة مديره الفني ” نيبوشا” قبل مواجهة المصري المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعهم من التعادل مع الإنتاج الحربي في الجولة الأولى بهدف لمثله، والفوز على الداخلية بثلاثية دون رد، في لقاء الجولة الثانية من عمر المسابقة.