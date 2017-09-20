جماهير الأهلي للاعيبن: إفريقيا يا أبطال.. بجد من هزار

طلبت جماهير النادي الأهلي من اللاعبين، تخطي عقبة الترجي التونسي، والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت فتح الباب أمام الجماهير لحضور المران الآخير وتشجيع اللاعبين قبل موقعة الترجي التونسي.

وهتفت جماهير الأهلي خلال تواجدها في مدرجات مختار التتش قائلة: ” إفريقيا يا أبطال.. بجد من هزار”.

ويخوض الأهلي مرانه الأخيرة في الساعة الخامسة مساء قبل سفره إلى تونس في الثامنة صباح غد الخميس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

وشهد محيط النادي الأهلي شهد تعزيزات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لتأمين مقر النادي بالتزامن مع إعلان حضور جماهير الفريق المران الأخير اليوم بالقاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا مع الترجي التونسي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين السبت الماضي، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من البطولة.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.