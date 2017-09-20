طلبت جماهير نادي الأهلي الحاضرة لتدريب الفريق اليوم عودة الجماهير لملاعب الدوري المصري.

وهتفت الجماهير في قلب ملعب التتش “الحرية للجماهير.. الكرة للجماهير” في إشارة إلى ضرورة عودة الجماهير للمباريات الدوري العام.

جماهير الأهلي تطالب بالعودة للمدرجات

وناشدت الجماهير لاعبي الأهلي بضرورة الفوز بدوري أبطال إفريقيا وتخطي عقبة الترجي وهتفت “إفريقيا يا أبطال”.

وحرصت الجماهير على الهتاف لشريف إكرامي حارس الأهلي الذي أخطأ في مباراة الذهاب وتحمل مسئولية الهدف الثاني.

وسمح مجلس إدارة نادي الأهلي للجماهير بحضور تدريب الفريق اليوم قبل السفر غدًا إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

واحتشدت الجماهير وملأت مدرجات ملعب التتش لتحفيز اللاعبين على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في رادس والتأهل من قلب تونس

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل برادس في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى للفوز بها لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

وكان الأهلي قد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب بإستاد برج العرب بالإسكندرية مما صعب من مهمة مباراة العودة.