“وردة” يقود اتروميتوس للفوز على كيرا كيرا بكأس اليونان

فاز فريق اتروميتوس اليوناني الذي يضم الدولي المصري عمرو وردة على نظيره كيرا كيرا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور المجموعات من كأس اليونان.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء عن طريق عمرو وردة من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحصد فريق “اتروميتوس” أول ثلاثة نقاط له ليتحل المركز الأول برصيد 3 نقاط، بينما يقع فريق كيرا كيرا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ويلعب فريق أتروميتوس في المجموعة الرابعة بكأس اليونان بجانب فرق ” كيرا كيرا – سبارتا – تريكالا” .

يذكر أن فريق أتروميتوس يحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط، حيث تعادل الفريق في الأربعة السابقة أمام أبولون سميرني في الجولة الأولى بهدف لمثله.

وفي الجولة الثانية تعادل أتروميتوس مع بانياتوليكوس بهدفين لمثلهما، وفي الجولة الثالثة تعادل مع باس غيانينا بدون أهداف، في الجولة الرابعة تعادل سلبيا مع لاريسا.

وانتقل عمرو وردة، لاعب منتخب المنتخب الوطني إلى نادي أتروميتوس اليوناني بعد موافقة فريق باوك بشكل رسمي على رحيله خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتقل عمرو وردة إلى فريق أتروميتوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة ليصبح الصفقة رقم 13 لتدعيم الفريق.

وحصل عمرو وردة على القميص رقم 10 مع الفريق الذي يلعب بالدوري اليوناني كما أن ناديه الجديد نشر السيرة الذاتية له مشيدًا بموهبته ومهاراته الفردية.