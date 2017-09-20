فيديو.. جماهير الأهلي تهتف لـ” شريف إكرامي ” قبل مران الفريق

حرصت جماهير الأهلي، المتواجدة في ملعب التتش، على تحية لاعبي الأهلي، بمجرد نزولهم إلى أرض الملعب ، لأداء مرانهم الأخير قبل السفر الى تونس، لمواجهة الترجي التونسي في دور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وهتفت الجماهير للمدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري، وحارس مرمى الأهلي شريف إكرامي، لمؤازرته قبل مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي، ورددت الجماهير لإكرامي ” معلش معلش العب ميهمكش”.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي وجهت رسالة إلى جماهير الفريق، قبل حضور مران المارد الأحمر.

وقالت إدارة في بيان لها اليوم الأربعاء، نؤكد اعتزازنا بجماهيرنا التي كانت دائمًا هي السند الحقيقي للأهلي في كل بطولاته وانتصاراته.

وترجو إدارة النادي الأهلي أن تلتزم جماهيره بالنظام والهدوء، وعدم التزاحم والتدافع؛ حرصا على استقرار فريق الكرة وهو يؤدى مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لمباراته الفاصلة والحاسمة أمام الترجي، خاصة أن سعة مدرجات استاد التتش لن تتسع لكل أعداد الجماهير الراغبة في تشجيع فريقها أثناء مران اليوم.

وشهد محيط النادي الأهلي شهد تعزيزات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لتأمين مقر النادي بالتزامن مع إعلان حضور جماهير الفريق المران الأخير اليوم بالقاهرة.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.