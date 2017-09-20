الحقيقة الغائبة في أزمة حضور الجماهير لتدريب الأهلي وسر تأخر المجلس في الإعلان

تأخر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود طاهر في الإعلان عن دعوته لحضور الجماهير لتدريب الفريق اليوم قبل موقعة الترجي التونسي لرغبته في عدم تزايد الأعداد.

سر تأخر مجلس الأهلي في الإعلان عن حضور الجماهير

وتجنب الأهلي الإعلان عن فتح التدريب الأخير قبل مباراة الترجي للجماهير خوفًا من تحطم مدرجات التتش في حالة تزايد الأعداد بقوة إذا حضرت رابطة الألتراس.

وتريث الأهلي في الإعلان عن فتح التدريب للجماهير أيضًا حتى لا يصطدم بالجهات الأمنية التي كان موقفها غامضًا في البداية ورأت أن ذلك سيأتي بضغط جديد عليها وهو ما تلاشاه مجلس القلعة الحمراء بوجود شركة خاصة مع أمن النادي.

وراهن محمود طاهر على التزام ألتراس أهلاوي في التدريب وعدم إثارة أي أزمات مع وزارة الداخلية على خلاف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الذي كان يسير في واد بمفرده ويؤكد أن الأمن يرفض حضور الجماهير.

وملأت جماهير الأهلي مدرجات التتش اليوم معلنة مساندتها للفريق قبل موقعة الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي يوم السبت المقبل برادس في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.