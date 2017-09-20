طارق يحيى : موقف علي جبر من لقاء المصري يتحدد اليوم

قال المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طارق يحيي ، إن موقف علي جبر ، مدافع الفريق من التواجد في قائمة مباراة المصري البورسعيدي لم يتحدد بشكل نهائي.

طارق يحيي يعلن موقف النهائي للاعب علي جبر

وأكد مدرب عام الفريق، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الموقف النهائي للاعب سيتحدد خلال مران اليوم.

اصابة علي جبر في مران المنتخب

وتعرض على جبر للإصابة في الركبة، خلال مشاركته في مران المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة أوغندا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف، حيث أثبتت الإشاعة حاجة اللاعب للراحة لمدة عشرة أيام.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي الجمعة 22 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدوري العام.

ويحتل الزمالك تحت قيادة مديره الفني ” نيبوشا” قبل مواجهة المصري المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعهم من التعادل مع الإنتاج الحربي في الجولة الأولى بهدف لمثله، والفوز على الداخلية بثلاثية دون رد، في لقاء الجولة الثانية من عمر المسابقة.

ويدخل فريق المصري البورسعيدي، تحت قيادة مديره الفني ” حسام حسن”، لقاء الجمعة القادم متربعا على قمة الدوري العام برصيد 6 نقاط، جمعهم من الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأولى، وعلى بتروجيت في الجولة الثانية بهدف نظيف.