مرتضى منصور: ” نيبوشا ” عاجبني ..وأتساءل لماذا يحاولون تدمير الزمالك؟

قال رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور ، إن ما يعجبه في المدير الفني لنادي الزمالك الصربي ” نيبوشا”، هو علاقته الجيدة باللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

مرتضى منصور يوضح موعد الحكم على نيبوشا

وأوضح مرتضى منصور، خلال تصريحات إذاعية لراديو هيتس، أنه لايمكن الحكم على نيبوشا بعد لقاءين فقط، مشيرا إلى لا بد أن يخوض المدرب على الأقل 10 مباريات من أجل الحكم عليه.

وأشار رئيس نادي الزمالك، أن قناعته لن تتغير، مؤكدا على أنه إذا خسر مدرب مرة واثنين وثلاثة لابد أن يرحل، موضحا أنه كان على خطأ عندما وافق على استمرار إيناسيو بعد خسارتع في الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.

رئيس نادي الزمالك يوجه رسالة إلى الإعلام

ووجه مرتضى منصور رسالة إلى الإعلام قائلا” “لماذا يحاولون تدمير الزمالك”، موضحا من يسئ إلى نادي الزمالك ويكتبون أخبار كاذبة “زملكاوية”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، أنه بدأ الإعلام الضرب في نادي الزمالك، حيث قيل إنني قمت بمنع طارق يحيي مدرب الفريق من التصريح إعلاميا.

واستدرك مرتضى منصور حديث قائلاً “خبر أخر كتبته صحيفة يتعلق برغبة النادي في بيع باسم مرسي مقابل 5 ملايين جنيه. لو أردت باسم خارج الزمالك لرحل منذ فترة، بل العكس نريده أن يستعيد مستواه حتى يرجع لمنتخب مصر. كل هذا ضرب من الإعلام للزمالك”.