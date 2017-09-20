الأهلي يوجه رسالة لجماهيره قبل مران اليوم

وجهت إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق، قبل حضور مران المارد الأحمر والمقرر له في الخامسة مساء اليوم.

وقالت إدارة في بيان لها اليوم الأربعاء، نؤكد اعتزازنا بجماهيرنا التي كانت دائمًا هي السند الحقيقي للأهلي في كل بطولاته وانتصاراته.

وترجو إدارة النادي الأهلي أن تلتزم جماهيره بالنظام والهدوء، وعدم التزاحم والتدافع؛ حرصا على استقرار فريق الكرة وهو يؤدى مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لمباراته الفاصلة والحاسمة أمام الترجي، خاصة أن سعة مدرجات استاد التتش لن تتسع لكل أعداد الجماهير الراغبة في تشجيع فريقها أثناء مران اليوم.

وتشيد إدارة النادي الأهلي بتعاون رجال الأمن وتفهمهم؛ لحرص جماهير الأهلي على الاطمئنان على فريقها قبل السفر.

وتأمل الإدارة أن يسفر كل هذا الاهتمام والتضامن الواعي على نجاح فريق الأهلي في مهمته والعودة من تونس منتصرا.

وقررت إدارة النادي الأهلي فتح الباب أمام الجماهير لحضور المران الآخير وتشجيع اللاعبين قبل موقعة الترجي التونسي.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم فى الخامسة مساء قبل سفره إلى تونس في الثامنة صباح غد الخميس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد محيط النادي الأهلي شهد تعزيزات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لتأمين مقر النادي بالتزامن مع إعلان حضور جماهير الفريق المران الأخير اليوم بالقاهرة.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.