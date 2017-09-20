“الألتراس” يعلن حضور مران الأهلي قبل السفر لتونس

أعلنت رابطة “ألتراس أهلاوي” والمنتمية لجماهير النادي الأهلي، حضور مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، لمؤازرة اللاعبين قبل السفر لتونس غدا استعدادا لمواجهة الترجي.

وكتبت الرابطة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مجموعة أولتراس أهلاوي متواجدة اليوم داخل مدرجات التتش لمساندة الفريق في التدريب الاخير قبل السفر لتونس . افريقيا يا أهلي ..”.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت فتح الباب أمام الجماهير لحضور المران الآخير وتشجيع اللاعبين قبل موقعة الترجي التونسي.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم فى الخامسة مساء قبل سفره إلى تونس في الثامنة صباح غد الخميس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

وشهد محيط النادي الأهلي شهد تعزيزات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لتأمين مقر النادي بالتزامن مع إعلان حضور جماهير الفريق المران الأخير اليوم بالقاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا مع الترجي التونسي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين السبت الماضي، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من البطولة.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.