الأهلي يستعين بـ”فالكون” لتأمين مران الفريق

استعان مسئولو النادى الأهلى بعناصر من شركة فالكون للمشاركة في عملية تأمين مران الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينطلق في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة بحضور جماهير الفريق.

وقررت إدارة النادي الأهلي فتح الباب أمام الجماهير لحضور المران الآخير وتشجيع اللاعبين قبل موقعة الترجي التونسي.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم فى الخامسة مساء قبل سفره إلى تونس في الثامنة صباح غد الخميس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد محيط النادي الأهلي شهد تعزيزات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لتأمين مقر النادي بالتزامن مع إعلان حضور جماهير الفريق المران الأخير اليوم بالقاهرة.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.