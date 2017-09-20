مفاجأة.. غالي يرفض شارة قيادة النصر السعودي

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلي أن حسام غالي، المحترف ضمن صفوف فريق النصر السعودي، رفض ارتداء شارة قيادة الفريق العالمي مجدداً بعد ارتدائها في مباراة الأهلي.

الأمير فيصل بن تركي، قد قرر منح حسام غالي، شارة قيادة الفريق ، منذ قدومه إلي النادي، نظراً لقيادته للفريق في وقت سابق قبل أن يعود إليه مرة أخري، ليضطر اللاعب لإرتدائها في مباراة الأهلي الأخيرة في مسابقة دوري “جميل” السعودي ، بسبب غياب قائد الفريق الأساسي إبراهيم غالب للإصابة.

رئيس النادي يمنح غالي شارة القيادة واللاعب يرفضها

وحسبما أكدت صحيفة الوطن السعودية، ” إن الأمير فيصل وعد حسام غالي ، بمنحه شارة القيادة، بعد رحيل المدافع الدولي حسين عبد الغني ، ولكن اللاعب رفض حمل الشارة مجدداً.

غالي قد انتقل إلى صفوف نادي النصر السعودي ، قادماً من الأهلي مقابل 520 ألف دولار ، لمدة موسم واحد.

وشارك غالي مع فريقه في مباراة الأهلي الأخيرة أساسياً لأول مرة منذ قدومة إلي النادي السعودي.