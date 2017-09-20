الأهلي يستلم البطاقة الدولية لـ”باكاماني”

قال عصام سراج، مدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، إن البطاقة الدولية للجنوب إفريقي «باكاماني» لاعب المادر الأحمر الجديد، وصلت لاتحاد الكرة المصري بعدما أنهى الأهلي إجراءات الحصول عليها.

وأوضح سراج أن “باكا” بات من حقه المشاركة مع الأهلي في المباريات المحلية بدءًا من الآن؛ ووفقا لجدول مشاركات الفريق بعد وصول بطاقته الدولية بشكل رسمي.

يذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع «باكا» لمدة 4 سنوات مقبلة، قادمًا من نادي بيدفيست الجنوب إفريقي في صفقة انتقال اختتم بها الأحمر موسم انتقالاته الصيفية؛ استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، في اللقاء المقرر له السبت المقبل، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي في تعادل إيحابيا مع الترجي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من البطولة.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.