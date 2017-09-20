بدء توافد الجماهير لحضور مران الأهلي .. والآمن يرفض مؤقتاً

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، من أجل حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الآحير قبل مواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

كان محمد هليل، عضو مجلس إدارة النادي، قد صرح منذ ساعات أن النادي سيقوم بفتح ابواب ملعب مختار التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الخامسة عصراً، لحضور الجماهير مران الفريق الاخير قبل مباراة الترجي التونسي الهامة والمرتقبة ( تعرف على التفاصيل)

الآمن يرفض دخول الجماهير

وتواجد عدد قليل من الجماهير ، أمام بوبات النادي الآن، من أجل الدخول إلي ملعب “التتش” مبكراً لكن الآمن رفض دخولهم قبل الساعة الرابعة عصراً حسب تعليمات آمن النادي الأهلي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ، ليحتاج الأهلي للفوز بأى نتيجة في مباراة الإياب المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب “رادس” بالعاصمة التونسية.