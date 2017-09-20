عقوبات مالية على لاعبي الزمالك بسبب السوشيال ميديا

قرر المستشار ، مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على اى لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يستخدم مولقع التواصل الاجتماعي .

وشدد منصور، على انه في حالة نشر أي لاعب في الفريق تصريحات له عبر مواقع التواص الاجتماعي “فيس بوك” أو “تويتر” ، سيتعرض للغرامة فوراً ولا جدال في هذا.

وأوضح مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ” لن نتهاون مع أي لاعب في الفريق مهما كان اسمه، ومن يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمسألة”.

وجاء هذا القرار من أجل الحفاظ على حالة التركيز للاعبين، ومواصلة الانتصارات في الدوري ، من أجل التتويج بالبطولة الغائبة عن خزائن النادي.

القرار لا يطبق على الجهاز الفني

مع العلم أن هذا القرار لم يتضمن أهضاء الجهاز الفني للفريق، أو المونتينجري نيبوشا، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

ونجح الفريق الاول لرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.