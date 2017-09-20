مفاجأة سارة للأهلي.. مهاجم الترجي ما زال مصاباً

كشفت تقارير إعلامية تونسية عن الحالة الصحية للاعب طه ياسين الخنيسي مهاجم نادي الترجي بعد الإصابة التي تعرض لها من قبل خلال مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

موقف الخنيسي من المشاركة مع الترجي ضد الأهلي

وتعرض الخنيسي للإصابة في مباراة فريقه أمام الأهلي التي أقيمت يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في ذهاب دور الثمانية من دوري ألأبطال.

وكشفت صحيفة جلوبال نت التونسية عن أن الخنيسي خاض تدريباً منفرداً صباح اليوم الأربعاء مع لاعبي الترجي، حيث لم يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخنيسي ما زال مصاباً ويعاني من ألام في القدم، وهو ما أدى إلى عدم تمكنه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتحوم الشكوك حول قدرة الخنيسي على المشاركة في مباراة الأهلي أمام الترجي المقبلة التي تقام السبت القادم في ملعب رادس بإياب دور الثمانية من دوري الأبطال.

وسيتحدد موقف اللاعب خلال التدريبين اللذين سيخوضهما الفريق الخميس والجمعة المقبلين، قبل ساعات قليلة من مواجهة العودة بملعب رادس.

الجدير بالذكر أن الخنيسي نجح في تسجيل هدفاً للترجي خلال مواجهته الماضية ضد الاهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في برج العرب بالأسكندرية.