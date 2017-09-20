عضو الأهلي: سنفتح ابواب التتش للجماهير في مران اليوم

أكد محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أننا لن نمنع الجمهور من مؤازرة فريق الكرة، وسنفتح ابواب ملعب مختار التتش في مران اليوم للجمهور .

وترددت بعض الأنباء في الساعات القليلة الماضية، بعدم حصول النادي الأهلي على موافقة أمنية لدخول الجماهير ملعب “التتش” من أجل مساندة الفريق قبل مباراته الهامة أمام الترجي التونسي.

هليل:الجماهير ستأتي من أجل مؤازرة الفريق فقط،

الأهلي يحل ضيفاً على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على ملعب “رادس” ضمن إياب الدور ريع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال هليل، خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، ” سنفتح ابواب “التتش” في مران الفريق اليوم، الجماهير ستأتي من أجل مؤازرة الفريق فقط، لن يأتوا من أجل إثارة الشغب، ولم تحدث أزمة منهم خلال الفترة الأخيرة”.

وتابع عضو المجلس، ” نحن خلف فريق الكرة، المباراة صعبة، ولكننا واثقون في تحقيق الفوز على الترجي التونسي والتأهل إلي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح، ” لدينا الآمل لقد نجحنا في الفوز على الترجي أكثر من مرة ، اللاعبون أيضا لديهم هدف استكمال المشوار في البطولة الإفريقية.