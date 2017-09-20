عبد الله الشامي: أعلم أنني بديل لأفضل المدافعين في مصر.. والأهلي اعتاد الفوز على الترجي

أعرب السوري ، عبد الله الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن سعادته بالانضمام إلي صفوف القلعة الحمراء.

وكان مسئولو الأهلي قد تعاقدوا مع اللاعب السوري ، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاث سنوات، بمقابل مادي يحصل عليه اللاعب 100 ألف دولار في الشهر الأول و 120 ألف في الشهر الثاني و 130 ألف آخرين في الشهر الثالث.

الأهلي يقيد اللاعب في قائمته المحلية

وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق، بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللاعبين السوريين، ليسو أجانب بل محليين.

وقال اللاعب خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، ” إنه يعلم جيداً أن الفريق مقبل على مرحلة قوية، ويعلم أيضاً أنه بديل لأفضل مدافع في مصر في إشار لأحمد حجازي”.

وأضاف الشامي، ” شاهدت مباراة الأهلي والترجي الوتنسي، في التلفزيون، بالطبع النتيجة لم تكن إيجابية، ولكن الأهلي اعتاد على الفوز على الفرق التونسية في ملعبها، لقد فعلها من قبل أمام العديد من الفرق”.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الوتنيس، يوم السبت المقبل، على ملعب “رادس” ، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.