سفير مصر بتونس يحضر أول مران للأهلي قبل المواجهة المرتقبة

قرر السفير المصري في تونس، نبيل الحبشي، حضور أول مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتونس والمقرر له غداً الخميس، استعدادا لمواجهة الترجي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الترجي التونسي سيستضيف نظيره الأهلي ، يوم السبت المقبل، على ملعب “رادس” ، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي،على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الأحمر إلي تونس في تمام العاشرة والنصف صباح غد الخميس، بتوقيت تونس و الحادية عشر بتوقيت القاهرة.

السفير المصري بتونس يؤازر الفريق

وسيؤدي الفريق تمريناً خفيفاً بالقرب من فندق الإقامة، وسيتواجد فيه السفير من أجل مؤارزة الفريق وعبور هذه المباراة الصعبة.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.