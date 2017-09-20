اتحاد الكرة: لن نطيح بكوبر بعد التأهل للمونديال

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن أعضاء الجبلاية لم يعقدوا جلسة لكي يختاروا بديلًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، عقب التأهل إلي المونديال.

وقال سويلم، خلال تصريحاته لبرنامج” مع شوبير” المذاع عبر فضائية “صدي البلد” ، ” لأن كوبر مستمر مع المنتخب، مشيراً إلي أنه من غير المنطقي أن نطيح بكوبر بعد تأهلنا إلي كأس العالم”.

وتابع، ” منظومة المنتخب المصري على أعلي مستوي، لوجود المهندس هاني أبو ريدة، رئيساً للاتحاد و أيضا إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني”.

وأوضح، ” مباراة مصر وأوغندا كانت محل نقد، والأداء لم يكن على ما يرام، ولكن لم نجلس من أجل تحديد بديل لكوبر، مشيراً إلي أن الأرجنتيني يسيربشكل جيد مع المنتخب”.

نتائج كوبر مبشرة

وواصل، : نجحنا في الوصول إلي كأس الأمم الإفريقية بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلي وصولنا لنهائي البطولة، والآن نحن على بعض خطوة من التأهل لمونديال روسيا، هذه نتائج مبشرة”.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.