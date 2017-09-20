حفيظ دراجي: انتقدت متعب لهذا السبب !

كشف المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، عن سبب انتقاده لعماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال دراجي، خلال تصريحاته لبرنامج “الحريف” المذاع عبر فضائية “دي ام سي” ، ” إن عماد متعب لم يلعب ساعتين منذ عامان ، ولن يعود متعب منذ سنة”.

انتقدت متعب بسبب مستواه

وأضاف دراجي، ” من الطبيعي أن انتقد متعب، لأن مستواه تراجع للغاية، ولن أتحمل على اللاعب فهذا الوصف، فمن الطبيعي أن أكون حفيظ دراجي آخر بعد عامين أو أكثر هذه سنة الحياة”.

وعن مواجهة العودة بين الأهلي والترجي في رادس قال: ” الفرص متساوية بين الفريقين، لاسيما بعد الأداء في مباراة الإياب ببرج العرب “.

وتابع، ” بعض من جماهير الفريقين اتهموني بالتحيز للفريق الآخر، أثناء تعليقي على المباراة، أتعجب من هذا الأمر، فأنا وصف أحداث اللقاء بحيادية تامة”.

وواصل، ” رأيت جماهير الأهلي تتهمني بأنني انحزت للترجي، ورأيت أيضا كذلك الأمر في جماهير الترجي ، فعلمت أنني أقف على الحياد مع الفريقين ولم أخطئ”.

ويحل الأهلي ضيفاً على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على ملعب “رادس” في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.