صورة.. جماهير الزمالك تهدد مرتضي منصور

وجه عدد قليل من جماهير نادي الزمالك، رسالة خاصة للمستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة النادي.

وتواجد بعض من جماهير نادي الزمالك، أمام مقر النادي بميت عقبة، منذ قليل، وحملوا لافتة مكتوب عليها ” بداية النهاية .. ارحل يا مرتضي “.

رئيس الزمالك يطب من رئيس الجمهورية العفو عن جمهور الفريق

وكان المستشار مرتضي منصور، قد حرص على عقد جلسة مع عائلات الجماهير المحبوسة ، منذ مباراة الزمالك و أهلي طرابلس الليبي، في دوري أبطال إفريقيا.

ووعد مرتضي منصور، أسر الجماهير بأن يقدم مذكرة للسيد عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، من أجل العفو على مشجعي نادي الزمالك المحبوسين منذ تاريخ المباراة وحتى الآن.

يذكر أن منصور، قد سبق وحذر مجموعة “وايت نايتس” من حضور المباراة وإلا سينسحب منها، في الوقت الذي رفضت أعضاء المجموعة الاستجابة لطب رئيس النادي وتواجدوا في المدرجات لمؤازرة فريقهم.

ومن جانبه حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت مدربه الجديد المونتينجري نيبوشا، الانتصار الأول له في بطولة الدوري الممتاز، بالفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.