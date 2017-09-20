ثروت سويلم: قلة من جمهور الأهلي أثارت الشغب في مباراة الترجي

أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن قلة من جمهور الأهلي حاولت أن تفتعل أزمة بعد نهاية مباراة الفريق أمام الترجي التونسي.

الترجي التونسي قد حل ضيفاً على الأهلي، يوم السبت الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية،في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بعض جماهير الأهلي حاولت أثارة الشغب

وقال سويلم، خلال تصريحاته لبرنامج “الحريق” المذاع عبر فضائية ” دي ام سي” ، ” إن بعض من الجماهير حاول أن يثير الشغب ويفتعل أزمة مع الآمن عقب انتهاء المباراة مباشرة ، ولكن تم احتواء الموقف، ولم يذاع في وسائل الإعلام”.

وتابع، ” المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، دائما ما يتحدث عن عودة الجماهير إلي الملاعب، وصرح مؤخراً أن تأهل مصر إلي المونديال يعني عودتهم”.

وأوضح، ” الآمن حريص على عودة الجماهير للمدرجات، بدليل أنه وزع عليهم وجبات في شهر رمضان الماضي في أحدي المباريات”.

وأختتم قائلًا: ” نريد أن نحتفل في مباراة الكونغو، ويكون الجمهور أحد أسباب تأهل المنتخب للمونديال”.