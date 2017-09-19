الفخ الذي ينصبه الأهلي للترجي في قلب رادس

حذرت تقارير تونسية نادي الترجي من فخ نادي الأهلي في مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل برادس.

وكان الأهلي قد تعادل 2-2 مع الترجي التونسي في مباراة الذهاب التي أقيمت بإستاد برج العرب الإسكندرية.

الأهلي يخطط لهدف مبكر أمام الترجي

وطالبت جريدة “الصحافة اليوم” التونسية نادي الترجي بعدم المبالغة في الثقة بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن فخ الأهلي يتمركز حول الضغط على الحكم ثم القتال في المباراة من أجل إحراز هدف ووضع الترجي تحت ضغط كبير.

وأضافت أن نتيجة مباراة الذهاب غير حاسمة، محذرة فريق “الدم والذهب” من سيناريوهات حدثت من قبل آخرها في 2012، بعدما قلب الأهلي النتيجة لصالحه من تعادل في القاهرة إلى فوز في رادس.

وأشارت إلى الترجي أقوى من الأهلي ويتسلح بالأرض لكن الأهلي فعل ذلك من قبل مع الترجي نفسه والصفاقسي من قبل، حينما قلب النتيجة لصالحه وفاز في قلب تونس.

ويخطط حسام البدري المدير الفني للأهلي لتحقيق الفوز على الترجي في رادس أو تحقيق التعادل بأكثر من نتيجة 2-2 لضمان التأهل لنصف النهائي الإفريقي.